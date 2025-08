Pulisic svela: “La fisicità della Serie A mi ha migliorato nelle scelte chiave”

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato da Perth (Australia) in un'intervista in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' di oggi

Alessia Scataglini 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 19:46)

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato da Perth (Australia) in un'intervista in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Pulisic: "Più decisivo sotto porta grazie alla Serie A, ora scelgo meglio"

Sulla cosa dove è migliorato da quando gioca in Serie A: «Credo che anche la Serie A sia un torneo molto fisico e duro. Da quando sono in Italia penso di essere cresciuto nel prendere le decisioni su come concludere le azioni. Intendo la scelta tra tiro in porta e ultimo passaggio. Per un giocatore offensivo come me questi sono aspetti fondamentali».