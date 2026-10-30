"Generali Stadium", il nuovo stadio di Milan e Inter: le parole di chi ha firmato il progetto | Video

Christian Pulisic si prepara a vivere il derby contro l'Inter con il classico sorriso di chi ha appena rinnovato con il proprio club fino al 2031. L'attaccante americano, protagonista dei rossoneri, ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della stracittadina, soffermandosi sul rinnovo, sulle ambizioni della squadra e sulla sfida contro i ragazzi di Chivu.

Milan, le parole di Pulisic

"Sono molto felice, rinnovare è sempre stato il mio desiderio. Ho sempre voluto restare qui dove sento grande fiducia. Sono molto felice qui".

Il numero 11 rossonero non ha nascosto la propria soddisfazione per il rinnovo, sottolineando quanto fosse importante per lui continuare la propria carriera a Milano:

Inevitabile un passaggio sul derby, una partita che Pulisic conosce molto bene e che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi da tutti i tifosi e dai calciatori stessi. L'americano si aspetta una sfida molto intensa, nella quale sarà fondamentale l'atteggiamento in campo della squadra:

"Sappiamo che il derby è molto intenso, è una battaglia e sarà così anche domani. Io voglio segnare sempre, non solo nel derby. Voglio aiutare la squadra. Vogliamo vincere".

Pulisic, ovviamente, ha voluto analizzare anche gli avversari, riconoscendo il grande valore dell'Inter e i risultati positivi raccolti negli ultimi anni:

"Dell’Inter sappiamo che negli ultimi anni ha vinto molto e che gioca molto bene. Da quando sono qui l’ho sempre vista così: una squadra che gioca sempre bene, sempre allo stesso livello, e che va rispettata. Ma per noi l’importante è concentrarci su di noi e fare una bella prestazione domani. Se facciamo le cose per bene, abbiamo l’occasione di vincere".

Nel corso dell'intervista, l'americano ha voluto spendere anche alcune parole sul percorso intrapreso dal Milan sotto la guida tecnica di Rúben Amorim. Un nuovo progetto con nuove idee tattiche rispetto alla scorsa stagione, ma nel quale Pulisic crede fortemente:

"Noi vogliamo vincere sempre: con questa maglia non può essere diversamente. È chiaro che serve tempo, perché c’è un nuovo allenatore con idee nuove, ma vogliamo vincere anche subito. Con lo staff e con il mister abbiamo un bel rapporto, siamo molto contenti e impariamo qualcosa ogni giorno. Adesso dobbiamo continuare a migliorare e vincere il campionato".

In chiusura, l'americano ha voluto rispondere ad una domanda legata al sogno che vorrebbe realizzare con la maglia rossonera. La risposta è stata breve ma comunque significativa:

"Un sogno? In questo momento il sogno è sempre quello, lo stesso di quando sono arrivato"