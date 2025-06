Pulisic: “Giocare per il Milan è davvero un onore per me. I tifosi? Mi hanno sempre…”

Il Milan: “L’ambiente è la cosa più importante. Io passo la maggior parte del tempo al campo d’allenamento. È qui che bisogna migliorare ed è qui che si impara a conoscere il gioco, gli avversari, cercare di diventare la miglior versione di sé stessi ogni singolo giorno. Tutti a Milano mi hanno fatto sentire il benvenuto. Tutti: gli allenatori, lo staff, la dirigenza e anche i tifosi, che sono la cosa più importante. Come posso dimenticarli? Penso che dalla prima partita mi hanno dato supporto. Giocare a San Siro e poter segnare alla mia prima partita è stato incredibile, un inizio che mi ha dato fiducia per il futuro. Il mio trasferimento a Milano è stato davvero importante per me. Indossare la maglia del Milan è incredibile per me. La storia di questo club, ci sono state leggende, quindi è davvero un onore per me ogni volta. A Londra stavo bene, ma andare in un grande club che mi volesse davvero è stato incredibile”.