Calciomercato Milan, Xhaka e la strategia rossonera: ecco tutti i dettagli

Nonostante le tanti voci sulle cessioni, il Milan riflette anche per i colpi in entrata. In attesa di scoprire nuovi aggiornamenti su Luka Modric, i rossoneri pensano a migliorare il proprio centrocampo con altri profili. Ricci, Rovella, Nicolussi Caviglia ma non solo, poiché il Diavolo guarda con interesse anche a Granit Xhaka, giocatore di proprietà del Bayer Levekusen.