"Generali Stadium", il nuovo stadio di Milan e Inter: le parole di chi ha firmato il progetto | Video

Christian Pulisic e il Milan continueranno insieme. L'attaccante statunitense ha prolungato ufficialmente il proprio contratto con il club rossonero fino al 30 giugno del 2031, confermando il forte legame costruito con la squadra italiana nel corso degli anni. Una firma molto importante per il futuro del Milan, che continua a blindare quelli che sono i protagonisti del progetto tecnico.

Milan, le parole di Pulisic

"Quest'anno ho imparato molto, soprattutto dal Milan e dai suoi tifosi. Il supporto che mi hanno dimostrato, in particolare nei momenti difficili, ha avuto un significato davvero speciale per me".

I dettagli del contratto

Dopo l'annuncio del rinnovo, il numero 11 americano ha voluto esprimere tutta la propria soddisfazione per il rinnovo, soffermandosi soprattutto sul rapporto instaurato con i tifosi rossoneri. Ecco, di seguito, le prime parole dopo il prolungamento:La trattativa tra la dirigenza e gli agenti dell'americano era iniziata ormai da diversi mesi. Siahanno spinto molto per la permanenza del numero 11, considerato una pedina fondamentale all'interno dello scacchiere rossonero.

Il club ha deciso di anticipare i tempi, evitando l'avvicinarsi della data di scadenza fissata a giugno 2027. Il nuovo contratto, come già detto precedentemente, legherà Pulisic ai rossoneri fino al 2031. Importanti anche le cifre: l'attaccante percepirebbe circa 6 milioni di euro a stagione.