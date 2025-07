Pulisic a cuore aperto da Perth: “Milan solido, soddisfatti dell’inizio!”

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato da Perth (Australia) in un'intervista in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' di oggi

Alessia Scataglini 30 luglio 2025 (modifica il 30 luglio 2025 | 15:16)

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato da Perth (Australia) in un'intervista in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan, le confessioni di Pulisic: "Buone prestazioni contro Liverpool e Arsenal"

Pulisic sul Milan visto contro l’Arsenal e il Liverpool: «Abbiamo fatto una buona prestazione in entrambe le gare: siamo stati solidi soprattutto nel primo tempo, abbiamo difeso bene e abbiamo creato alcune occasioni in attacco. In questo momento della stagione credo sia importante affrontare squadre forti e come inizio possiamo essere soddisfatti».