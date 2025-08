Pruzzo promuove il Milan: “Mi fido della coppia Tare-Allegri”

Roberto Pruzzo, ex attaccante e oggi commentatore, ha analizzato a Radio Radio il nuovo assetto dirigenziale del Milan.

Roberto Pruzzo , ex attaccante e oggi commentatore, ha analizzato a Radio Radio il nuovo assetto dirigenziale del Milan.

“Mi fido anche io della coppia Tare-Allegri. Si stanno prendendo dei giocatori forti. Non so se giocare una volta alla settimana sia un vantaggio, perché il Milan deve fare delle prove, trovare alternative tattiche. Intanto va completata la squadra con un centravanti di riferimento: bisogna aspettare e poi vediamo a fine mercato, perché già ora qualcuno mette il Milan per lo Scudetto, ma io preferirei aspettare