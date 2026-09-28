Intervenuto nel post partita dopo la vittoria contro la Norvegia, l'allenatore del Portogallo, Jorge Jesus, ha voluto parlare di Goncalo Ramos
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Gonçalo Ramos si riprende la scena con il Portogallo e incassa anche le parole al miele dell'allenatore Jorge Jesus. Al termine della vittoria contro la Norvegia, il Commissario Tecnico portoghese ha voluto analizzare la prestazione dell'attaccante rossonero, protagonista con un goal, soffermandosi anche sulle gerarchie offensive della nazionale.
Milan, Jorge Jesus su RamosNonostante la prova positiva di Ramos, l'allenatore non ha voluto sbilanciarsi sulle possibilità di concedere maggiore spazio al giocatore rossonero nelle prossime partite:
«No, avrà lo stesso spazio degli altri, tutto come prima. Quando riterrò che debba giocare, giocherà, e quando riterrò che non debba giocare, non giocherà, come gli altri».
Il tecnico poi ha voluto svelare un retroscena legato a Cristiano Ronaldo, inizialmente destinato a disputare l'ultima mezz'ora di gioco. Il rendimento in partita di Gonçalo Ramos però ha fatto cambiare i piani all'allenatore portoghese, decidendo di non fare più subentrare l'ex calciatore della Juventus:
«Avevo concordato con lui l’ultima mezz’ora: “Ti farò entrare in campo”, ma la partita non lo richiedeva. Gonçalo Ramos stava bene, aveva segnato un gol, ne aveva visto un altro annullato, ho sentito che non era il momento di cambiarlo. La partita è andata avanti e non era più il momento di far entrare Cris, ma piuttosto di avere un altro giocatore per garantire l’equilibrio e il risultato
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