Il grande protagonista della serata internazionale di ieri è senza dubbio Gonçalo Ramos: l'attaccante del Milan ha trascinato il Portogallo alla seconda vittoria consecutiva nel Gruppo 4 della Lega A di Nations League e, nel post-partita, ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di 'Sport TV'. Dopo l'1-0 interno contro il Galles firmato dall'ex milanista João Félix, la 'Seleção' del nuovo Commissario Tecnico Jorge Jesus si è ripetuta ieri sera a Oslo, superando per 2-1 la Norvegia grazie ai gol dello stesso Félix e alla tanto attesa firma del centravanti rossonero.

Nations League: Ramos si sblocca con un pallonetto e il VAR gli nega la doppietta

Il numero 9 rossonero e lusitano ha ritrovato la via della rete al 54' della ripresa, interrompendo un digiuno che durava dallo scorso 28 agosto, data della sua prima e unica marcatura con la maglia del Diavolo. Ramos è stato lesto e spietato nello sfruttare un clamoroso errore in disimpegno del portiere norvegese Ørjan Nyland, beffandolo con un pregevole pallonetto dalla media distanza. Una perla assoluta a cui si stava per aggiungere una clamorosa doppietta al 59'.

Il secondo gol del milanista è stato però annullato dal VAR per una questione di millimetri: le telecamere hanno ravvisato la posizione di fuorigioco del tacco della sua scarpa, un dettaglio impercettibile a occhio nudo. Ramos, che nel primo match contro il Galles era subentrato a Cristiano Ronaldo al 68', ieri sera è partito titolare giocando ben 81 minuti ad altissimo livello, prima di lasciare il posto a Francisco Trincão nel finale.

Le parole di Gonçalo Ramos a Sport TV: "Dimostro il mio valore"

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Al termine del match di Oslo, il bomber del Milan ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione e per il gol ritrovato: «Ogni momento è importante. La cosa più importante è dimostrare il mio valore ogni volta che vengo chiamato in causa e dare il mio contributo alla squadra. È stata una dimostrazione del mio lavoro, di ciò che posso offrire alla squadra, non solo in termini di gol, ma di tutto ciò che faccio in campo. La cosa più importante è sempre la vittoria. Giocare in trasferta contro una squadra come la Norvegia è ancora più difficile. È una grande vittoria in una partita difficile fuori casa».L'attaccante rossonero ha poi commentato con grande entusiasmo l'impatto del nuovo corso tecnico sulla panchina della Nazionale lusitana: «Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus? È stato un inizio fantastico. Stiamo lavorando insieme, assimilando bene le idee del mister. Da qui in avanti, l'obiettivo è migliorare costantemente e smussare gli angoli. Vogliamo vincere ogni partita. Con lo sguardo sempre rivolto alla vittoria in ogni incontro», ha concluso Ramos, mandando un messaggio di forte fiducia anche al suo club in vista del rientro a Milanello.