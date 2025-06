Portogallo, Joao Felix dimentica già il Milan? 'Non vedo l'ora che arrivi ...'

Sul passare del tempo: "Ho iniziato giovanissimo con la prima squadra, tutto questo mi ha fatto crescere molto, sia come giocatore che come persona . Col passare del tempo, si hanno momenti migliori e peggiori, come tutto nella vita. Cerco sempre di godermi il calcio al massimo, non abbiamo una carriera così lunga, giochiamo per 20 anni o poco più, ma è molto breve e tutto passa molto velocemente. Sembra che avessi 19 anni un paio di settimane fa. Siamo fortunati a giocare dove giochiamo, con stadi pieni di gente che ci sostiene e che li anima solo guardandoci giocare a calcio".