Il Benfica avrebbe avviato le trattative per riportare a casa Joao Felix, che ha giocato al Milan in prestito nell'ultima stagione

L'addio al Milan di Joao Felix è ormai cosa certa e nelle ultime ore sarebbe emersa una nuova pretendente, il suo Benfica. Il portoghese, arrivato nel corso della sessione invernale di calciomercato, ha profondamente deluso in rossonero. Al di là di una prima buona uscita contro la Roma in Coppa Italia, con tanto di gol, il classe 1999 è stato spesso schierato da titolare all'inizio, non ripagando quasi mai la fiducia. Questo gli ha fatto perdere parecchio spazio nelle gerarchie. Solamente nell'ultima fase dell'annata si è rivisto qualche lampo, che però non è bastato per convincere il Diavolo.