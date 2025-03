Porrini: “Gasperini perfetto per il Milan, tra i migliori al mondo”

Sergio Porrini, ex difensore con un passato tra le fila di Atalanta e Juventus, ha parlato del futuro di Gasperini in ottica Milan

Sergio Porrini , ex difensore con un passato tra le fila di Atalanta e Juventus , ha parlato ai microfoni di Tiamocalciomercato, podcast in onda su YouTube. Le sue dichiarazioni sul destino di Gian Piero Gasperini, attuale allenatore della Dea, hanno destato particolare attenzione.

Allenatore Milan, senti Porrini: "Gasperini lo vedrei bene. Se la dirigenza..."

"Gasperini lo vedrei bene in un Milan, ovvio se la dirigenza e società avesse davvero voglia di investire e ripartire da zero o quasi. Gasperini lo reputo tra i migliori cinque allenatori al mondo, è uno dei pochi che davvero incide sulla prestazione e valore dei giocatori che allena. Se fossi nel Milan gli darei carta bianca e punterei subito per questa opzione".