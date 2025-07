Polemiche su Yamal, interviene il padre: “E’ un ragazzo giovane, ha il diritto di…”

Il padre di Yamal: "Mio figlio non ha fatto nulla di sbagliato. La gente parla troppo"

"È un ragazzo giovane. La gente dovrebbe capire che ha appena compiuto 18 anni e ha anche lui diritto a godersi un po’ la vita. "Sappiamo tutti che è un professionista, ma è anche un figlio, un amico, un ragazzo come tanti altri. Ha i suoi genitori accanto, che lo seguono e lo educano. Grazie a Dio per tutto questo. "Se avesse fatto qualcosa di male, sarei il primo a rimproverarlo. Ma non ha fatto nulla. Se qualcuno pensa il contrario, che vada alla polizia. Ma non succederà nulla, perché mio figlio non ha fatto nulla di sbagliato".