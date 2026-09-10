Tra i tanti nomi esaminati da Gerry Cardinale e dalla dirigenza rossonera durante il casting estivo riguardante la panchina del Milan, è stato preso in considerazione anche quello di Mauricio Pochettino, attuale commissario tecnico degli Stati Uniti. Intervenuto ai microfoni di Skysport, il tecnico ha voluto far chiarezza sulle voci che l'avevano accostato alla panchina del diavolo, spiegando i motivi per il quale la trattativa non è mai decollata.

Milan, Pochettino sull'interesse rossonero: "Non ho mai..."

«Milan? Durante i Mondiali non eravamo disponibili a parlare con i diversi club che erano interessati. Se c’erano? Sì, sempre. Ho sempre diverse opzioni. Non abbiamo mai dato l’opportunità di arrivare vicini. Abbiamo sempre chiuso la porta prima che si arrivasse al sodo».

Pochettino ha confermato l'interesse da parte di diversi club europei, tra cui il Milan, ma ha ribadito comunque la volontà di rimanere concentrato sul proprio impegno la guida della nazionale:

Una presa di posizione netta che ha di fatto sbarrato la strada ad ogni possibile affondo da parte della proprietà americana rossonera, spingendo la dirigenza di via Aldo Rossi a virare su altri profili.

Nel corso dell'intervista il tecnico argentino ha voluto comunque dedicare un passaggio anche il suo passato al Tottenham, club a cui resta profondamente legato e dove non esclude di poter tornare un giorno pur smentendo dei contatti recenti:

«Dico sempre: un giorno, perché no? Se c’è mai stata questa possibilità? La gente ne parla e forse riceviamo qualche proposta, ma non siamo mai stati vicini a un accordo».