Il risultato dei sorteggi di Europa League regala delle sfide molto entusiasmanti: il Bournemouth incontrerà il Milan di Amorim al Vitality Stadium. Intervenuto al termine dei sorteggi, l'Head of Football del Bournemouth Tiago Pinto, non ha nascosto il suo forte entusiasmo per la sfida.

Bournemouth-Milan, le parole di Tiago Pinto

"Sono molto contento. Per il nostro club è una gioia grande essere in questo palcoscenico e giocare contro una grande squadra come il Milan: sarà la partita più importante della storia del club. Tra l'altro contro il mio amico Ruben Amorim, però cercheremo di lottare e di vincere".

Tra i tanti discorsi affrontanti, inoltre, c'è anche il duello personale in panchina e in dirigenza. Tiago Pinto, infatti, incrocerà Amorim, suo grande amico. Successivamente, l'ex dirigente della Roma ha voluto parlare delle Italiane, difendendo a spada tratta il nostro campionato e riferendo che sono assolutamente le squadre da battere:

"Secondo me sì. Nelle coppe europee, le squadre italiane ci sono sempre. Sento tante critiche, ma l'Inter ha fatto due finali di Champions, la Roma ha vinto la Conference League, l'Atalanta ha vinto l'Europa League. Però Juventus e Milan, nonostante siano in una fase un po' diversa rispetto alla loro storia, sono le squadre da battere".