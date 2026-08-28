Milan, Amorim chiaro su Camarda: scelta rischiosa, ma per i giovani serve coraggio

Ultimi giorni di calciomercato estivo con il Milan che potrebbe essere ancora molto attivo, sia per quanto riguarda le uscite, sia per quanto riguarda le entrate.

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Le parole di Ruben Amorim in conferenza su Camarda

"Sappiamo che Camarda ha bisogno di tempo, ma anche di spazio. Possiamo anche usare un falso nove. Da allenatore credo in lui e voglio trovarmi nella situazione in cui non ho altre opzioni oltre a Camarda, aiuterà me e la sua crescita. Avrà spazio per giocare e credo fermamente in lui."

Un reparto dove non ci dovrebbero essere nuovi ingressi è l'attacco: Ruben Amorim è stato molto chiaro per quanto riguarda il suo piano per Francesco Camarda . Il talento classe 2008 sarà il vice Ramos e non servirànonostante il Milan giocherà anche in Europa League.Ecco le sue parole in conferenza stampa:

L'analisi dell'allenatore sulla questione è stata molto chiara: Amorim non vuole avere altre soluzioni in attacco perché, quando servirà, Camarda dovrà entrare in campo e giocare minuti per crescere e migliorare. In caso di emergenza si proverà con un 'falso nove' (Loftus-Cheek? Pulisic?). Una scelta sicuramente rischiosa viste le tante partite che giocherà il Milan, ma è allo stesso tempo una scelta molto coraggiosa.

La filosofia di Amorim sui giovani e il coraggio sul mercato

Spesso si parla dei giovani in Italia e come questi abbiano poco spazio nonostante le loro qualità. Ebbene, Amorim non si nasconde dietro un dito: avendo lavorato con Camarda un'estate intera ha capito perfettamente le qualità del classe 2008 e ha anche capito che, se ci vuole davvero puntare, non deve essere solo una questione di facciata.

Amorim crede fortemente nella prima punta italiana e la filosofia è assolutamente quella giusta anche se molto rischiosa.