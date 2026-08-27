Diversi spunti interessanti dalla conferenza stampa di Ruben Amorim, intervenuto dal centro sportivo di Milanello alla vigilia del match contro il Venezia, valido per la 2ª giornata di Serie A 2026/2027. Tra i vari temi trattati, il tecnico ha dedicato ampio spazio anche a Francesco Camarda, pronto alla sua prima vera stagione dal protagonista al Milan.

Milan, le parole di Amorim su Camarda

"Sappiamo che Camarda ha bisogno di tempo, ma anche di spazio. Da allenatore credo in lui e voglio trovarmi nella situazione in cui non ho altre opzioni oltre a Camarda, aiuterà me e la sua crescita. Quando ti senti importante è più facile. Avrà spazio per giocare e credo fermamente in lui. Ci sarà, deve sapere che gioca al Milan e bisogna vincere, nonostante la giovane età. Ci vuole tempo, anche da parte vostra".

ha spiegato comeabbia bisogno di giocare continuità e di sentirsi importante all'interno del progetto per crescere, senza rinunciare all'ambizione di vincere e di essere decisivo:

Un discorso interessante sulla gestione dei giovani, che il tecnico portoghese sta cercando di valorizzare nei suoi primi mesi sulla panchina del Milan: la fiducia in Alphadjo Cissè e la permanenza di due classe 2008 come Camarda e Comotto ne sono la testimonianza.

Il confronto e l'alternanza con Gonçalo Ramos

"Ramos ora è un altro livello, c'è un motivo se è stato pagato 70 milioni, ma Camarda si sta abituando al nostro gioco. Ha ha bisogno di sentirsi importante e di essere il nostro secondo attaccante: così nel momento di necessità si farà trovare pronto".

Come sottolineato daè ancora ben distante dal raggiungere i livelli del compagno di reparto, strappato al Paris Saint-Germain per 74 milioni di euro più bonus. Il tecnico, tuttavia, ritiene che per essere pronto il classe 2008 abbia bisogno di essere la prima alternativa al centravanti portoghese: