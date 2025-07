Piga: “Il sogno Italia sin da bambina. La Norvegia? Attenzione a Hegerberg”

“Ho iniziato presto, a sei anni, perché mio fratello giocava e io volevo imitarlo. Lui si è però fermato dopo sei mesi, mentre io sono rimasta perché c'erano anche altri amici e in campo mi trovavo bene. Ho scelto l'Italia perché ho sempre indossato la maglia azzurra da piccola, la mia famiglia si è sempre sentita italiana che francese. Ho fatto le giovanili con la Francia perché ero lì, non sapevo che potevo vestire quella dell'Italia anche se il mio sogno era quello di indossare questa maglia e quando l'ho saputo ho fatto la mia scelta. Ho festeggiato la coppa del Mondo del 2006 anche se vivevo in Francia a Lione, poi il mio calciatore preferito è Andrea Pirlo, ho anche dato il suo nome al mio cane. La mia famiglia? Sono fortunata perché Lione non è molto difficile quindo la mia mamma ha fatto tutte le gare, poi sono venuti mio papà, mia sorella e mercoledì ci sarà tutta la mia famiglia allo stadio”.