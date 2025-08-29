Piccari: “Quello che sta succedendo non appartiene alla storia del Milan”

"Praticamente due attaccanti non sono mai arrivati, adesso ci sono altri nomi e bisogna sempre tenere in conto anche Vlahovic. Nel calcio non si può escludere nulla, ma quello che sta succedendo non appartiene alla storia del Milan". Marco Piccari parla del Milan durante il suo intervento a L'Editoriale per TMW Radio. Ecco le sue parole sul mercato e su Allegri: "Si può sbagliare un attacco, ma questo balletto è un paradosso. Il Milan sta tutta l’estate dietro a un attaccante, poi ne sceglie un altro, poi va su un altro ancora. Tutto ciò non appartiene a un grande club come il Milan, mi dispiace vedere queste cose per il calcio italiano. Ci aggiungo anche la Juve su Kolo-Muani, come è possibile che due club così importanti si riducono a questo sul mercato facendo delle figure non bellissime. Questo mi fa pensare a come stiamo ridotti, sinceramente non so più cosa pensare e credo che sia il brutto del nostro calcio".