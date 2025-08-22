Milan, Piccari critica l’acquisto di Boniface: “È una soluzione di scorta”

Marco Piccar i, direttore di TMW Radio , è intervenuto a L’Editoriale e, tra i tanti temi, ha analizzato anche l’acquisto di Boniface da parte del Milan . Le sue sensazioni sull’operazione non sono troppo positive, definendola un acquisto di ripiego rispetto a Hojlund e Vlahovic. Ecco le sue parole.

Milan, Piccari: "Boniface credo sia la riserva di Gimenez, ecco perché"

Boniface-Milan che operazione è? "Ieri scherzando ho preso la scheda e scherzando ho parlato di croce rossa, erano una fila infinita di infortuni. È una soluzione di scorta, siamo al terzo gradino rispetto a Vlahovic e Hojlund. Credo sia la riserva di Gimenez, è una scelta più logica perché è un attaccante di livello su cui il Milan ha speso tanti soldi.