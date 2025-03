Krzysztof Piatek , ex attaccante del Milan oggi in forza all' Istanbul Basaksehir , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Meczyki', portale polacco, raccontando un retroscena su Paolo Maldini . L'ex rossonero ha infatti spiegato di aver ricevuto l'interesse del Real Madrid , cosa che non piacque alla leggenda del Diavolo e a Leonardo , al tempo dirigenti. Ecco, dunque, le sue parole.

Piatek: "Quando ero al Milan mi seguiva il Real, Maldini se la prese per ..."

"Posso rivelare i dettagli ora. C'era una situazione in cui, se avessi continuato a segnare come nella prima metà dell'anno al Milan anche nel secondo anno, la scelta sarebbe stata tra me e Jovic. So che gli osservatori mi osservavano e raccoglievano informazioni su di me al Milan. Ho avuto un incontro con i dirigenti Leonardo e Maldini. Ce l'avevano un po' con me, tanto che i miei manager avevano cercato di parlare con il Real Madrid e di sollevare la questione. Pensavano che fosse inappropriato perché gioco per una grande squadra come il Milan. Mi sono difeso da questo perché non ne sapevo nulla. Sapevo che c'era un certo interesse, ma era un proverbiale 50/50: o lo vogliono o non lo vogliono".