Warren Bondo , centrocampista del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'FootMercato', portale francese, soffermandosi in modo particolare sul suo percorso in rossonero, ma anche sul rapporto con Rafael Leao . Il francese ha infatti spiegato come tra i due ci fosse un legame ancor prima del suo arrivo al Diavolo. Ecco, dunque, le sue parole ( QUI L'INTERVISTA COMPLETA ).

Milan, Bondo: "Con Leao legame ancor prima di arrivare. Era felice di ..."

Sull'ambientamento al Milan: "Mi hanno accolto troppo bene. Youssouf (Fofana), Rafael (Leão), che parla molto bene il francese… Quanto a Rafael, dovete sapere che l’ho conosciuto bene grazie al mio ex compagno di squadra al Monza, Dany Mota, che parla anche lui francese (era nato in Lussemburgo e conosceva le giovanili del Portogallo, ndr). Lui è suo amico e io sono sempre stato con lui. Quindi c'era questo legame tra noi, e Rafael era felice quando sono arrivato. Con i francesi è successo in modo naturale. In mensa mi sono subito seduto accanto a Youssouf, Mike, Théo… Mi hanno facilitato l’integrazione e osservo ogni giorno il loro metodo di lavoro. Sono dei campioni". LEGGI ANCHE: Milan, Bondo: come è andato l'esordio? Segnali importanti con un 'ma' >>>