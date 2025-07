Massimiliano Allegri , allenatore del Milan , ha parlato a Milan TV dopo la vittoria per 9-0 contro il Perth Glory , partita valida per la terza e ultima amichevole della tournée estiva rossonera tra Asia e Australia. Ecco le sue parole.

Milan, Allegri: "Fatto un buon tour. Quando inizierà la stagione cambierà ..."

"Abbiamo fatto 25 giorni di buon lavoro da quando abbiamo iniziato. Abbiamo fatto un buon tour, buone amichevoli. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Quando inizierà la stagione cambierà tutto. I ragazzi lavorano bene, con grande entusiasmo e serietà. E' stata una bella serata di sport in Australia. Bisogna fare un passo alla volta, di giorno in giorno, di partita in partita. Lavorare con equilibrio, non esaltarsi, perché ci saranno momenti di difficoltà. Lì sarà bravi non farsi trascinare nella depressione".