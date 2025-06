Pellegatti: “Il Milan è un supermercato. Errori tremendi. Tare e Allegri …”

"Io spero che Tare ed Allegri chiudano presto il super mercato. Reijnders chiuso da diversi giorni, la cui ufficialità arriverà parallelamente con l'arrivo di Modric. Il supermercato si è aperto con Reijnders. Maignan non ha colpe, è un altro dei tremendi errori della scorsa stagione. Se il Chelsea pagherà la cifra che vuole il Milan dai 15 ai 20 milioni, il supermarket si riapre e perdiamo un altro giocatore. Qui Tare ed Allegri non c'entrano niente, sono gli errori della scorsa stagione. Theo Hernandez resiste dentro al supermercato Milan, ma c'è l'Al-Hilal e c'è Simone Inzaghi che giustamente vorrebbe avere un giocatore così forte. Sembrava che il supermarket rossonero rimanesse chiuso, ma adesso c'è il Bayern Monaco che vuole Leao. Quando succede così i giocatori vanno via tutti. Nel campo non ci vanno i 75 milioni di Reijnders o i 15/20 di Maignan, ma i giocatori e io mi auguro che nel futuro diventi il Milan di Tare ed Allegri"