Siamo nel pieno della prima finestra del calciomercato estivo (durerà fino al 10 giugno) e il Milan già protagonista, in entrata e in uscita, in vista di una stagione - la 2025-2026 - che dovrà essere di ben altro calibro rispetto quella andata in archivio venti giorni fa. Il direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri vogliono costruire una bella squadra, che dovrà avere nel centrocampo il suo punto forte. Il vero e proprio motore del nuovo Milan del cavallo di ritorno Allegri. Vediamo come cambierà la mediana milanista.