Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Maignan non firmerà'. In difesa spunta ...

"Maignan non firmerà nessun contratto con il Milan. O lo vendono, o rimane senza rinnovo andando via a zero la prossima stagione. E' offeso per il trattamento dei dirigenti rossonero che non si sono fatti più sentire, così dice l'entourage del francese. Del Milan, per il futuro, non ne vuole più parlare". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan parlando di Mike Maignan e un nuovo obiettivo in difesa. Ecco le ultime novità da 'YouTube'.