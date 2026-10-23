"Figuraccia epocale, a me interessa!": il duro sfogo di Pellegatti dopo il crollo del Milan col Bournemouth

Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la sconfitta del Milan in casa del Bournemouth: secco 3-0 e seconda sconfitta in tre gare di Europa League. Ecco il commento da 'Instagram':

"Parto da una frase di un mio amico che mi ha scritto che non vinciamo da anni e ci permettiamo di snobbare una coppa. Altra figuraccia epocale del Milan, rimane in dieci con Maignan espulso, ma anche prima la formazione messa in campo da Amorim aveva dato veramente poco. Neanche un tiro in porta. Poi in dieci si poteva anche andare a casa non c'è stata una minima reazione. Incredibile. Mi aspettavo che Rabiot riposasse sul 2-0, meno male che non è successo nulla".

Il giornalista poi conclude il suo pensiero con una domanda diretta al Milan:

"Un'altra figuraccia europea. Cosa vogliamo fare di questa Europa League? Interessa a qualcuno? A me, alla Curva Sud interessa, vorremmo evitare queste figuracce siamo il Milan".

La manovra rossonera in totale difficoltà

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Il fattore turnover e l'emergenza infortuni per Amorim

L'analisi di Pellegatti parla di una prestazione brutta e di una figura non proprio bella dei rossoneri: il Diavolo ha giocato male anche quando era in campo con Maignan e gli altri 10 giocatori di movimento, con ilche pressava alto e riusciva a mettere in difficoltà la manovra rossonera conche hanno sbagliato tantissime uscite davanti alla difesa.Il problema nasce quando Amorim è quasi costretto a fare ruotare i suoi uomini viste le tantissime partite in programma da qui alla prossima pausa di novembre. Non possono giocare sempre gli stessi e gli infortuni iniziano a farsi sentire.

In questo momento al Milan mancano quattro potenziali titolari: Chukwueze, Saelemaekers, Gabbia e Ramos. Le loro assenze hanno tolto potenziali alternative anche per la partita di ieri sera. L'allenatore portoghese dovrà essere bravo a trovare il giusto equilibrio con i calciatori a sua disposizione.