Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su 'YouTube' dei giocatori del Milan impegnati ieri sera con le Nazionali partendo con l'Italia Under 21 e con Francesco Camarda. Ecco le sue parole:

"Camarda è stato bravo in un paio di occasioni, ha impegnato il portiere. Si è dato da fare, non giocava così tanto da tempo e non ha avuto tante occasioni. Fisicamente in alcuni contrasti non ha retto, ma erano minuti che ci volevano".

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Camarda ha combattuto per tutta la partita, ma non sono arrivati tanti palloni giocabili per l'attaccante rossonero.Pellegatti poi ha speso parole importanti per Cisse , autore del gol decisivo contro l'Armenia:

"Cisse è entrato nel secondo tempo e sembrava di un'altra categoria. Rispetto agli altri mi è sembrato di un altro livello, mai giocate banali. Le giocate più belle sono state le sue con il gol all'ultimo minuto. Teniamocelo caro, sarà un calciatore fondamentale, gol mai banali".

Il rendimento di Cisse e le mosse tattiche di Ruben Amorim

Il trequartista del Milan ha delle qualità importantissime e si vede dal primo tocco del pallone: in più è evidente che non sia ancora al massimo della forma fisica e può trovare più passo e velocità.Chiusura su Gonçalo Ramos grande protagonista della vittoria del Portogallo contro la Danimarca:

"Ramos uno spettacolo, assist, palo e poi un'azione Amorimiana con l'uno due di tacco con Bruno Fernandes e gol di punta del portoghese. Grande prestazione di Ramos. Davanti al portiere non perdona".

Dovrà essere molto bravo Amorim a bilanciare il lavoro senza palla dell'attaccante rossonero e la sua presenza in area di rigore: quando ha le occasioni, il numero 9 del Diavolo trova la porta da bomber vero.