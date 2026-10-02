L'analisi di Pellegatti sul momento del Milan: la crescita di Camarda e Cisse con l'Under 21 e i segreti dell'azione "amoriniana" del bomber Gonçalo Ramos
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Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su 'YouTube' dei giocatori del Milan impegnati ieri sera con le Nazionali partendo con l'Italia Under 21 e con Francesco Camarda. Ecco le sue parole:
"Camarda è stato bravo in un paio di occasioni, ha impegnato il portiere. Si è dato da fare, non giocava così tanto da tempo e non ha avuto tante occasioni. Fisicamente in alcuni contrasti non ha retto, ma erano minuti che ci volevano".
"Cisse è entrato nel secondo tempo e sembrava di un'altra categoria. Rispetto agli altri mi è sembrato di un altro livello, mai giocate banali. Le giocate più belle sono state le sue con il gol all'ultimo minuto. Teniamocelo caro, sarà un calciatore fondamentale, gol mai banali".
Il rendimento di Cisse e le mosse tattiche di Ruben AmorimIl trequartista del Milan ha delle qualità importantissime e si vede dal primo tocco del pallone: in più è evidente che non sia ancora al massimo della forma fisica e può trovare più passo e velocità. La cosa che sorprende di più è la sua abilità assoluta nel calciare verso la porta. Chiusura su Gonçalo Ramos grande protagonista della vittoria del Portogallo contro la Danimarca:
"Ramos uno spettacolo, assist, palo e poi un'azione Amorimiana con l'uno due di tacco con Bruno Fernandes e gol di punta del portoghese. Grande prestazione di Ramos. Davanti al portiere non perdona".
Dovrà essere molto bravo Amorim a bilanciare il lavoro senza palla dell'attaccante rossonero e la sua presenza in area di rigore: quando ha le occasioni, il numero 9 del Diavolo trova la porta da bomber vero.
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