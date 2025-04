Milan, Pellegatti ritorna a parlare di umiliazione: e al DS consiglia ...

Sulle notizie di campo: "Le notizie di campo parlano di una situazione interlocutoria per quel che riguarda Maignan e Gimenez. Il secondo dovrebbe unirsi domani al gruppo, ma non ci sarà dal primo minuto. Vedremo Maignan come si sente, perché lui sicuramente vorrà giocare, ma il trauma cranico è una cosa da tenere in considerazione. Il Milan sta scomparendo sui giornali, ormai siamo a pagina 10. Ecco perché sarebbe importante la conferenza stampa di Conceicao. Io non mi rassegno. Milan-Atalanta è una partita di fondamentale importanza, perché se vogliamo salire di classifica in questa magra stagione questa poteva essere una buona occasione. Il Milan che non arriva in Champions League e perde contro il Feyenoord io la considero una umiliazione".