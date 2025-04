Milan, non si investiva in modo intelligente? Tanti soldi spesi e pessimi risultati: il dato

Negli ultimi giorni è comparso un dato sul Milan , e non solo, che fa riflettere. Prima, però, è giusto riprendere alcune parole di Gerry Cardinale , il quale, durante una delle sue vecchie interviste, spiegò che il suo programma per il club rossonero comprendeva degli investimenti intelligenti. Ormai lo abbiamo capito, nel calcio moderno il bilancio è assolutamente fondamentale e la salute del club viene prima di tutto. Tuttavia, le parole del numero uno di RedBird non piacquero particolarmente ai tifosi del Diavolo che interpretarono quelle dichiarazioni come un avviso: con Cardinale , il Milan non farà acquisti folli.

Milan, un dato incastra Cardinale: tanti soldi, ma pochi risultati. Ecco la statistica

Ecco, a distanza di diversi mesi ci ritroviamo a parlare di una situazione che non riflette affatto quelle parole di Cardinale. Vero, da quel momento ad oggi sono successe tante cose: il Milan non ha portato i risultati sperati, in campionato si lotta per un posto europeo e il percorso in Champions League si è fermato anzitempo. Eppure, il dato di cui abbiamo scritto sopra spiega quanto siano stati grandi gli errori commessi in estate e anche durante la scorsa stagione. Secondo una statistica di Transfermarkt, infatti, il Milan si trova all'ultimo posto nella classifica dell’efficienza tra costi delle rose (negli ultimi anni) e rendimento in Serie A.