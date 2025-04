"Ho una suggestione. Se per caso l'Inter non confermerà Inzaghi, essendo libero. Al Milan arriverà Tare come ds, magari una telefonata gliela fa. Perché loro (l'Inter, ndr) possono prendere Leonardo e noi non Inzaghi? Per il tifoso milanista prendere l'allenatore dell'Inter e vincere sarebbe un sogno. E a me piacciono i sogni spettacolari".