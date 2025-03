Pellegatti: “Ds? Casting iniziati ora. Fabregas potrebbe interessare al Milan, ma…”

Il Milan si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali, un periodo che, pur senza partite ufficiali, ha acceso molte discussioni sul futuro del club. Da un lato, la ricerca del nuovo direttore sportivo è al centro dell'attenzione, con Fabio Paratici come principale candidato nella lista di Giorgio Furlani. Dall'altro, il tema di un possibile cambiamento in panchina per la prossima stagione continua a far parlare. Intervenuto a "Tutti Convocati" su Radio 24, il giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha espresso la sua opinione su entrambe le questioni, commentando le decisioni importanti che il Milan dovrà prendere nel breve futuro.