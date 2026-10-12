"Musah in quel ruolo fa fatica". Carlo Pellegatti esprime forti perplessità dopo l'1-1 del Milan al Mapei Stadium e lancia un monito a Ruben Amorim

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Sassuolo-Milan 1-1, le reazioni social dei tifosi rossoneri

Sassuolo-Milan 1-1, i tifosi: "Vergognosi, che sofferenza". Chukwueze il più criticato sui social

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su 'YouTube' dopo il pareggio tra Sassuolo e Milan per 1-1.

Ecco le sue parole:

"Diciamo, anzi mi verrebbe voglia di dire: male. Il Milan perde due punti, ma quando dico perde due punti è perché il più l'aveva fatto: dalla fine del primo tempo aveva impegnato con maggiore continuità il portiere del Sassuolo ed era riuscito a dominare anche l'inizio della ripresa, coronata dal bel gol di Rabiot. Diego Moreira è stato bravo a effettuare un bel tiro, però a un certo punto è scomparso. Chukwueze è apparso raramente in partita in questo 4-4-2 non so se c'è da imputare qualcosa ad Amorim".
Pellegatti: "Mettendo Musah come regista di centrocampo è imbarazzante". Poi suona l'allarme sul Milan Questa la lettura della partita di Pellegatti che poi continua:

"Rabiot, oltre al gol, ha fatto qualche tentativo, ma anche lui si vede che è arrivato solo venerdì e aveva solo un allenamento nelle gambe. Modric ha portato qualche idea, però quando cominci a vedere Gonçalo Ramos nel secondo tempo scomparso dopo due azioni, Chukwueze mai apparso. Mettendo Musah come regista di centrocampo è imbarazzante; a volte è bravo nella corsa, ha portato avanti due o tre palloni molto pericolosi, ma appena è entrato Modric, insomma, si è già visto qualcosa di differente".

Il problema tattico di Musah nel centrocamo del Milan

Musah resta un mediano imprescindibile per questo Milan viste le sue qualità di corsa, in pressing senza il pallone e nel recupero palla. Il problema è che con Rabiot che si vuole muovere per tutto il campo, Musah è costretto a impostare e in quel ruolo fa fatica, anche perché le sue caratteristiche non sono quelle.

Pellegatti conclude la sua analisi:

"Il Milan dunque pareggia, ma ci fa venire tanti dubbi perché abbiamo visto tanti giocatori spegnersi. Mi servirà del tempo per pensare, perché è un Milan che quando ha giocato bene ti ha dato buone impressioni, ma a volte, pensando a questa partita, ti vengono veramente dubbi sulla media qualità della rosa".

I dubbi della rosa in generale verranno del tutto chiariti al termine di queste partite prima della pausa di novembre: Amorim dovrà cercare di ruotare tutti e servirà la mano di tutti i suoi calciatori vista la quantità di gare in programma.

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