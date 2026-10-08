Il centrocampista classe 2002 ha raccontato perché è rimasto in squadra e nel frattempo raggiunge il traguardo delle 50 presenze con la nazionale statunitense
Milan, Musah: "Il Benfica è una squadra forte. Dobbiamo aggiustare qualche piccolo dettaglio" | VIDEO PM
Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha commentato sui social la recente esperienza con la Nazionale degli Stati Uniti d'America. Il centrocampista rossonero, protagonista con gli USA e con la maglia numero 10 (ereditata dal suo compagno Christian Pulisic) ha potuto festeggiare le 50 presenze in Nazionale.
Questo il messaggio apparso sul suo profilo Instagram: "È stato un onore far parte di questo gruppo così emozionante. Un bel finale di questa sosta delle nazionali è stata la mia 50esima presenza con la Nazionale americana. Grazie a tutti coloro che hanno reso tutto questo possibile".
Musah su Amorim: "Pensavo mi chiamasse per trattenermi, invece ..."Musah, durante gli impegni con la nazionale statunitense, ha rivelato in conferenza stampa una conversazione avuta con Ruben Amorim, il suo nuovo allenatore al Milan: "Pensavo che mi chiamasse prima del ritiro solo per trattenermi al club, come fanno altri allenatori. Ma poi, durante il ritiro, ho visto che giocavo molto, mi parlava spesso".
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