Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha commentato sui social la recente esperienza con la Nazionale degli Stati Uniti d'America. Il centrocampista rossonero, protagonista con gli USA e con la maglia numero 10 (ereditata dal suo compagno Christian Pulisic) ha potuto festeggiare le 50 presenze in Nazionale.

Questo il messaggio apparso sul suo profilo Instagram: "È stato un onore far parte di questo gruppo così emozionante. Un bel finale di questa sosta delle nazionali è stata la mia 50esima presenza con la Nazionale americana. Grazie a tutti coloro che hanno reso tutto questo possibile".

Musah su Amorim: "Pensavo mi chiamasse per trattenermi, invece ..."

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Musah, durante gli impegni con la nazionale statunitense,, il suo nuovo allenatore al Milan: "Pensavo che mi chiamasse prima del ritiro solo per trattenermi al club, come fanno altri allenatori. Ma poi, durante il ritiro, ho visto che giocavo molto, mi parlava spesso".Il centrocampista ha poi commentato la partenza di stagione che lo ha visto ricoprire un ruolo importante: "Ho accumulato tanti minuti e molte presenze da titolare. E ora sono tornato anche in Nazionale. È stato un gran bell'inizio di stagione: avere di nuovo dei tecnici che credono in te è ciò che desideri davvero come giocatore, allenatori che ti danno fiducia e ti fanno giocare"