Pellegatti: “Dimarco-Mkhitaryan come Gattuso-Oddo in Milan-Manchester”

Pellegatti ricorda Milan-Manchester: "Gattuso aiutava Oddo, ho rivisto la stessa cosa ..."

"C'è un aspetto che mi hanno fatto notare questa mattina. Parte il match, calcio d'inizio e viene buttata la palla in fallo laterale. Bisogna avere il fisico per fare un bel pressing, perché ricordo che anche il Milan ogni tanto partiva forte. Dembelé, che è spesso stato accusato, fino all'ultimo è andato in pressing su Sommer. Contro il Barcellona Dimarco ha avuto Yamal, ma era aiutato spesso da Mkhitaryan come Gattuso aiutava Oddo in Milan-Manchester. Inzaghi è uno fra i pochi negli ultimi anni ad essere arrivato due volte in finale in Champions League. Non è facile arrivarci anche se poi le perdi. Ha uno staff preparato, ma mi chiedo cosa poteva fare l'Inter. Applausi al PSG, ma cosa doveva fare l'Inter?".