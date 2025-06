Carlo Pellegatti , giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi in modo particolare sul Milan e sul possibile interesse per Riccardo Calafiori . Ecco, dunque, le sue parole.

Calciomercato Milan, Pellegetti rivela: "Calafiori? So che i rossoneri potrebbero ..."

Sulla stagione: "Voglio mettere questa stagione in una cassa di legno e metterla lontana. È stata una delle peggiori stagioni che io abbia mai vissuta, sicuramente la più brutta di questo millennio. Quando arrivammo lontani c'era ancor a Silvio Berlusconi, che ci aveva fatto sempre sperare in qualcosa di meglio, mentre questa ha avuto tutti aspetti negativi. La voglio cancellare, non ne parlerà più e non la citerò più. Io voglio partire da Tare ed Allegri. Chi li ha presi ha scelto bene. Loro sono le persone giuste che speriamo convincano la proprietà a fare gli investimenti giusti che permettano al Milan di tornare competitivo".