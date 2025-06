Milan, Pellegatti: 'Arriverà una figura per il Milanismo. Da Maldini ...'

"Le prime mosse quali saranno? Prossima settimana ci sarà l'ufficializzazione della cessione di Reijnders. Poi c'è la spina Theo Hernandez, che non è una cosa da risolvere subito". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, fa il punto sul calciomercato del Milan. Tra la voglia di Milanismo e i diktat di Allegri. Ecco il suo parere su 'YouTube': "C'è da capire se potrà accettare una forte riduzione dell'ingaggio. Non c'è una fretta tremenda per concludere i primi affari: servirà rinnovare Maignan e trovare giocatori funzionali con i soldi della cessione di Reijnders. Il prossimo anno il Milan deve avere certezze".