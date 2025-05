Pato, l’essenza del milanismo: un amore che non si spegne mai

Il ragazzo d’oro che fece innamorare tutta Milano e presto l'Europa

Arrivato nel lontano 2007 come uno dei talenti più promettenti in giro per il mondo, Pato ha fatto innamorare ben presto San Siro e tutti i suoi tifosi. Da non dimenticare, tra tutti, il gol, quel lampo avuto nel Clasico europeo contro il Barcellona nel 2011: soltanto 24 secondi per zittire l'intero Camp Nou. Ma anche tanti momenti in cui il pubblico lo ha amato non solo per quello che faceva, ma per quello che rappresentava: un ragazzo che sorrideva e dava tutto in campo con la casacca del Milan addosso.