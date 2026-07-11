L'idea di mercato di Pellegatti per l'attacco del Milan: assalto a Keinan Davis inserendo Bondo come contropartita.
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Con il calciomercato entrato nel vivo, i fari del Milan sono puntati ancora sul reparto offensivo. A tracciare una pista alternativa, ma di spessore, è il noto giornalista rossonero Carlo Pellegatti. Attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, la storica voce rossonera ha voluto soffermarsi su Keinan Davies, centravanti classe '98 dell'Udinese.
Milan, senti Pellegatti: "Davis? Contro il Milan ha fatto reparto da solo"Pellegatti non si è limitato a fare il nome dell'attaccante inglese, ma ha provato a disegnare una vera e propria strategia low cost per strapparlo ai friulani, inserendo una contropartita tecnica nell'affare:
"Davis è un '98 fisicato, l'avete visto, contro il Milan a San Siro ha fatto reparto da solo. Allora sono andato a controllare quale sia il prezzo di Transfermarkt che ci fa un po' da base, e mette 10 milioni di euro. Inserendo Bondò, io quel giocatore lo prenderei subito."
L'idea di sacrificare il centrocampista francese per arrivare alla fisicità di Davis rappresenta, secondo il giornalista, un'opportunità di mercato da cogliere al volo per bilanciare la rosa.
"Pensate un attacco del Milan che giocherà a una punta, Goncalo Ramos e alternativa alternativa Davis. È un giocatore che l'anno scorso ha subito forse troppi infortuni, però io un giocatore del genere per potenziare l'attacco lo prenderei subito".
Il tandem d'oro: Ramos titolare, Davis l'alternativaNel disegno tattico immaginato da Pellegatti, il Milan del futuro giocherà con un modulo a una sola punta centrale. Un sistema che richiede interpreti diverse per poter scaricare le difese chiuse:
- Il titolare: il portoghese Ramos, uomo di qualità e finalizzazione
- L'alternativa: Keinan Davis, il bomber capace di alzare il baricentro della squadra.
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