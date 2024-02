Cessione Milan, Pellegatti: "Gli arabi forse arriveranno, ma non da padroni"

"Ci sono voci, che non ho approfondito, che dicono che i contatti con eventuali fondi arabi, con investitori di minoranza si siano infittendo e accelerando. Marzo può essere un mese importante per trovare un investitore strategico di minoranza. Cardinale cerca investitori che credono nel suo progetto, ma questo non significa che voglia vendere, almeno all'inizio. Arriveranno dunque forse gli arabi, ma non da padroni. Sono dispiaciuto che si parli con rassegnazione delle cessioni di Theo, Leao e Maignan, come se fossero ineluttabili. Non mi rassegno, sono giocatori unici. Mi piacerebbe che si potesse andare sulle proprie gambe…".