Cessione Milan, stadio e non solo: ecco tutte le verità di Cardinale

Cardinale sulla cessione del Club e non solo

"Ho lavorato alla Goldman Sachs per 20 anni. Sorrido se qualcuno mi considera così ingenuo da accollarsi un debito da ripagare in soli 18 mesi. Sono al Milan per restare a lungo e, se dipendesse da me, resterei qui per sempre. Quello che è vero, però, è che bisogna tenere conto dei movimenti dell'economia globale, e non c'è dubbio che in Medio Oriente ci sia molta liquidità e voglia di investire nello sport. Al momento, in Medio Oriente ci sono molti capitali interessati a investire nello sport, e siamo aperti a collaborare con potenziali partner che potrebbero unirsi a noi sia come sponsor che come partner nella costruzione del nuovo stadio o come azionisti di minoranza come veri e propri partner a valore aggiunto, ma come ho detto, non rinuncerò al controllo".