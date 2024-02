Cosa può fare per migliorare la fase difensiva se ha queste caratteristiche a disposizione: "Ho gli ingredienti giusti per far sì che la squadra sia equilibrata e ottenga risultati positivi. Se togliamo la partita di Monza, di media abbiamo concesso 3 tiri in porta in meno a partita rispetto a inizio campionato. A Monza abbiamo commesso errori e subito gol evitabili. Poi in 10 sul 2-2 volevamo vincere, ma non è un errore, è mentalità".