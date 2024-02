Calciomercato Milan – Tre colpi per la Champions? Ecco le bombe di Pellegatti

Calciomercato invernale in archivio da poche settimane eppure, in casa Milan, sembra si pensi già al futuro. Nonostante una stagione ancora nel pieno, molti tifosi del Diavolo sono già proiettati a quello che potrebbe accadere dal prossimo anno. Non solo per quanto riguarda il calciomercato: gli occhi sono puntati anche sulla panchina rossonera. Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, ha parlato delle mosse future e di alcuni nomi che potrebbero giocare in attacco con il Diavolo. Ecco quanto detto sul suo canale YouTube.