Pedullà rivela: “Ecco perché Milan e Juventus non hanno preso Conte”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha rivelato il motivo per cui Milan e Juventus non hanno puntato su Antonio Conte in estate

"La prima cosa che voglio dire è che abbiamo capito perché Milan e Juventus non hanno preso Conte. Al netto di quello che potrà accadere, e vi assicuro che al momento non c'è nulla, se dovessi fare un'interpretazione, quello che ha fatto Conte sono il classico esempio che ha portato Milan e Juventus a non prenderlo. Giusto o sbagliato lo deciderete voi. Io non sono quello che alla mattina viene a dirvi che il Milan ha una grande occasione prendendo Conte, anche perché al momento non c'è nulla. Le motivazioni sono quelle che hanno portato Milan e Juventus ad evitare di ingaggiare Conte. Motivazioni economiche perché chiede la luna, non è vero che guadagna 5 milioni. Viaggia a 8 o 9 più bonus. E poi ti destabilizza con quelle conferenze. Oltre 10 anni fa non gli hanno preso Cuadrado e presero altri, oltre al fatto che voleva a tutti i costi Verratti. Tira tira tira e la corda si è rotta definitivamente".