Il Milan continua a lavorare sotto traccia per il direttore sportivo in vista della prossima stagione e per il nome che siederà in panchina nell'annata che verrà, con Antonio Conte che spesso è stato accostato nel corso delle ultime settimane. Lui stesso, che attualmente è l'allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto schiette che fanno immaginare un futuro lontano dal Vesuvio. Non si sa ancora nulla a riguardo, ma continuano a susseguirsi le voci in merito ad un suo possibile approdo in rossonero. Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'Sport Mediaset', attraverso un articolo pubblicato sul proprio sito.