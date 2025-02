Pedullà: “Pairetto fermo per una giornata? E’ una presa in giro”

"Dare una giornata a Pairetto, per me tra i peggiori arbitri degli ultimi quindici anni, è una presa in giro". Così Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato delle polemiche arbitrali dell'ultima giornata di Serie A. Ecco il pensiero del giornalista dagli studi di Sportitalia: "Se dai una giornata per ogni errore grave che lui fa, dovrebbe arbitrale in un'altra parte, non certo in Serie A. Poi il protocollo Var va cambiato domani. Oppure devi concedere due chiamate agli allenatori che possono decidere".