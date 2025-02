Feyenoord-Milan, Loftus-Cheek serviva come il pane. E i numeri…

Feyenoord-Milan , Loftus-Cheek non ci sarà. Il centrocampista ha saltato l'allenamento di oggi così come Warren Bondo e lascerà Sergio Conceicao con solo Filippo Terracciano come alternativa a centrocampo a Reijnders e Fofana . Un'assenza pesante in mediana. L'inglese manca dai pochi minuti giocati contro l'Inter in Supercoppa italiana, anche in quel caso era al rientro dopo l'infortunio subito contro la Stella Rossa in Champions League (11 dicembre 2024). Questa non è stata una prima parte di stagione esaltante per Ruben Loftus-Cheek , ecco cosa dicono i numeri e le statistiche.

Andiamo a vedere le sue prestazioni grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Loftus-Cheek ha giocato solamente 21 partite in stagione con zero gol e un assist. Come possiamo vedere dalla heatmap stagionale ha giocato a tutto campo, ma relativamente poco nell'area avversaria considerando quanto possa essere un pericolo se più avanzato (lo abbiamo visto lo scorso anno con Stefano Pioli). In stagione ha giocato in media 48 minuti, con statistiche molto basse per un giocatore del suo livello. Eppure manca molto al Milan per una questione di numeri e qualità: domani contro il Feyenoord, vista la squalifica di Musah e il prestito di Zeroli al Monza, Conceicao avrà un cambio per il centrocampo, ovvero Terracciano, che in teoria sarebbe un terzino sulla carta. L'assenza di Loftus-Cheek è pesantissima perché toglie al Milan una pedina che sarà fondamentale nel proseguo della stagione, specialmente in Champions League, dove, senza Bondo non in lista, sarà il principale cambio nel reparto, visto che Musah ha giocato spesso da titolare con Conceicao. Vedremo come tornerà in campo Loftus-Cheek (probabilmente contro il Verona) e si avrà la forma giusta per dare una mano al Milan. Sulla carta la sua corsa e la sua fisicità, potrebbero essere perfetti per il calcio di Conceicao.