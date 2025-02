Clamoroso Feyenoord, via Priske prima del Milan. Ecco Bosschaart

La sconfitta umiliante della settimana successiva a Lille ( 1-6 ) sempre in Champions League lasciava presagire all'addio di Priske, ma non si è verificato. Quindi, altra sconfitta, stavolta per 2-1 (al 94' ...) contro l 'Ajax ad Amsterdam in campionato e altro k.o. contro il PSV Eindhoven nella coppa nazionale.

Per il quotidiano sportivo nazionale, non è escluso che la cessione di Giménez abbia surriscaldato l’ambiente. Per ora il team è stato affidato (ufficialità arrivata in mattinata) a Pascal Bosschaart, 44 anni, allenatore dell'Under 21, ex giocatore del Feyenoord. Noto per la sua tenacia e per il suo spirito combattivo, ha lasciato l'U21 in testa con 10 vittorie in 14 partite e 46 gol fatti. Per il futuro, invece, si fanno i nomi di Giovanni van Bronckhorst, Mark van Bommel e persino Erik ten Hag. LEGGI ANCHE: Nuovo stadio per Milan e Inter: il futuro di San Siro prende forma >>>