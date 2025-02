Calciomercato Milan, Saelemaekers potrebbe tornare in rossonero e non andare alla Roma? Ecco la richiesta alta del Diavolo per il belga

Emiliano Guadagnoli Redattore 11 febbraio 2025 (modifica il 11 febbraio 2025 | 16:34)

La Roma vorrebbe riscattare presto Alexis Saelemaekers dal Milan. L'esterno belga è in giallorosso solo in prestito secco fino a fine stagione, così come Abraham al Milan. Il primo contatto ufficiale tra le parti, come scrive Calciomercato.com, avrebbe portato a una brusca frenata: Giorgio Furlani non intende scambiare il belga con Tammy Abraham aggiungendo un conguaglio economico a favore del club giallorosso, ovvero la richiesta della Roma.

Calciomercato Milan, Roma: frenata per Saelemaekers. La richiesta. E Conceicao... — Secondo il sito, il Milan potrebbe cedere Saelemaekers solo davanti a una proposta da 25/30 milioni di euro, una cifra molto importante per il giocatore. Sergio Conceicao avrebbe già espresso un giudizio molto positivo sul belga e sarebbe felice di allenarlo nella prossima stagione, visto che sarebbe perfetto tatticamente per il suo 4-4-2. Servirà quindi un'offerta alta per cederlo nella prossima sessione di calciomercato.