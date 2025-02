Calciomercato Milan, Conceicao rivuole Saelemaekers? Ecco le ultime

Calciomercato Milan, Saelemaekers torna in rossonero? Conceicao lo rivorrebbe

Mettersi a trattare per Ghisolfi, scrive il quotidiano, non sarà semplice anche perché Conceicao potrebbe essere un fattore nuovo per il Milan: da Milano arriverebbero voci secondo cui il tecnico portoghese lo riporterebbe volentieri in rossonero. Al contrario, la Roma lo terrebbe a Trigoria, con Ranieri che avrebbe già dato il suo assenso alla possibile permanenza di Saelemaekers. Vedremo quale sarà il futuro dell'esterno belga. LEGGI ANCHE: Milan, Leao e Joao Felix possono giocare insieme? Ecco i numeri>>>